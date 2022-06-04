Удар по Святогорской лавре: Зеленский ждет реакции ООН и ЮНЕСКО

Президент Владимир Зеленский призывает Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО изгнать из своих рядов Россию как государство-террориста, уничтожающее исторические памятники и социальную инфраструктуру в Украине.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Российская артиллерия 4 июня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Пожаром уничтожен Всехсвятский скит, освящённый еще в 1912 году.

Реклама:

Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот сейчас его сожгла российская армия.

1 июня русские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс, как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться, им безразлично, что именно превращать в руины.

31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Украинская дипломатия работает над этим. Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны.

Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?

Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления".