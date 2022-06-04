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В Киевской области возле разрушенных мостов возвели 20 временных переправ

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 20:05
В Киевской области возле разрушенных мостов возвели 20 временных переправ
Объездная дорога возле разрушенного моста через Ирпень, фото из Telegram Тимошенко

В Киевской области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов.

Источник: замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "В целом в Киевской области построено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов. Также продолжаются работы по расчистке дорог и улиц Киевской области от остатков техники и мусора".

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Детали: Тимошенко сообщил, что вблизи разрушенного моста через Ирпень заасфальтирована объездная дорога.

Движение по временной переправе для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение из Гостомеля, Бучи и Бородянки до Киева.

Что предшествовало: По данным Укравтодора на 3 июня, с 24 февраля российские захватчики уничтожили в Украине 24 тысячи километров дорог и триста мостов. Уже обеспечен проезд по 39 временным переправам на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сумы и Николаев.

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Темы: Киевская областьдороги
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