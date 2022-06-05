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ISW: РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона крепка

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 03:00

Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.

В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, зато украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.

Напомним: Сейчас на улицах Северодонецка продолжаются бои, россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка.

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Темы: Луганская областьРосcиявойна
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