В Киеве прогремели взрывы: россияне били по объектам "Укрзализныци"

В Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.

Источник: УП, мэр столицы Виталий Кличко, член наблюдательного совета "Укрзализныци" и советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко

Детали: В 05:01 раздавалась воздушная тревога. Около 6 утра киевляне слышали взрывы на левом берегу города.

Было не менее 5 "прилетов", в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.

Обновление: Вскоре Виталий Кличко сообщил о "нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы". Службы работают на месте.

По состоянию на 07:44, по данным Кличко, жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет, одну пострадавшую госпитализировали.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что удары наносились по объектам "Укрзализныци".

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Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.

Воздушная тревога в Киеве длилась с 05:01 до 07:26, в Киевской области – с 05:02 до 07:25.