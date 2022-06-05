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В Киеве прогремели взрывы: россияне били по объектам "Укрзализныци"

Анастасия Калатур, Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 06:03

В Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.

Источник: УП, мэр столицы Виталий Кличко, член наблюдательного совета "Укрзализныци" и советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко

Детали: В 05:01 раздавалась воздушная тревога. Около 6 утра киевляне слышали взрывы на левом берегу города.

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Было не менее 5 "прилетов", в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.

Обновление: Вскоре Виталий Кличко сообщил о "нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы". Службы работают на месте.

По состоянию на 07:44, по данным Кличко, жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет, одну пострадавшую госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что удары наносились по объектам "Укрзализныци".

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.

Воздушная тревога в Киеве длилась с 05:01 до 07:26, в Киевской области – с 05:02 до 07:25.

Темы: КиеввойнавзрывУкрзализныця
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