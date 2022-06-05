Над Киевщиной сбили российскую ракету

В воскресенье утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.

Источник: Киевская областная военная администрация 5 июня

Дословно: "Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета.

Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется".

Детали: Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Около 6-ти утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

Воздушная тревога в Киеве длилась с 05:01 до 07:26, в Киевской области – с 05:02 до 07:25.