Над Киевщиной сбили российскую ракету
Воскресенье, 5 июня 2022, 08:40
В воскресенье утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.
Источник: Киевская областная военная администрация 5 июня
Дословно: "Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета.
Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется".
Детали: Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Около 6-ти утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.
Воздушная тревога в Киеве длилась с 05:01 до 07:26, в Киевской области – с 05:02 до 07:25.
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