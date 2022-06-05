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Разведка Британии: украинцы контратаковали в Северодонецке, РФ потеряла оперативный импульс

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 09:00

Вооруженные силы Украины провели контратаки в Северодонецке и сумели остановить продвижение российских сил.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в отчете.

По данным разведки, российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемых Россией сепаратистских сил самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", - отмечается в сводке.

Напомним, британская разведка считает, что политическая цель России заключается в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно, кроме Северодонецка, захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.

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Темы: ВеликобританияразведкаСеверодонецквойна
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