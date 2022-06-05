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Ядерный терроризм: российская ракета пролетела критически низко над АЭС

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 09:06
фото энергоатома

Утром 5 июня российская ракета "Калибр", запущенная по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС на Николаевщине.

Источник: Энергоатом

Дословно: "05 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации".

Детали: В ведомстве допускают, что эта ракета летела в сторону Киева, где утром раздавались взрывы.

Напомним: В это же время в Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.

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Темы: ЭнергоатомАЭСобстрелРосcия
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