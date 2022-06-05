Киев обстреляли из Каспийского моря – Воздушные силы
Воскресенье, 5 июня 2022, 10:12
5 июня утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева из акватории Каспийского моря.
Источник: Командование ВС ВСУ
Детали: Около 06.00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны - уничтожена одна крылатая ракета.
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По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря.
Напомним: Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.