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Путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил", из-за поставок оружия Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 12:01
ПУТиН, ФОТО ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, если Украина получит ракеты дальнего действия.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия 1"

Прямая речь Путина: "Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся".

Детали: В то же время Путин заявил, что в поставках американских РСЗО Киеву "нет ничего нового", так как на вооружении украинской армии находятся аналогичные системы советского образца с такой же дальностью.

Российский президент назвал это "восполнением потерь украинской боевой техники" и якобы "ничего не меняет по сути".

Напомним: По словам командира оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрия Красильникова, Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

Темы: ПутинРосcияпропагандаоружие
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