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Путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил", из-за поставок оружия Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 12:01
Путин угрожает бить ракетами туда, куда еще не бил, из-за поставок оружия Украине
ПУТиН, ФОТО ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, если Украина получит ракеты дальнего действия.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия 1"

Прямая речь Путина: "Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся".

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Детали: В то же время Путин заявил, что в поставках американских РСЗО Киеву "нет ничего нового", так как на вооружении украинской армии находятся аналогичные системы советского образца с такой же дальностью.

Российский президент назвал это "восполнением потерь украинской боевой техники" и якобы "ничего не меняет по сути".

Напомним: По словам командира оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрия Красильникова, Украине нужно противотанковое оружие дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских установок, чтобы пехота могла выполнить возложенные на него задачи.

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Темы: ПутинРосcияпропагандаоружие
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