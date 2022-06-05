Боевики хотят расстрелять троих пленных иностранцев
Боевики так называемой "ДНР" похитили и будут "судить" трех иностранцев, которым светит так называемая смертная казнь.
Источник: так называемая "генеральная прокуратура "ДНР"
Детали: Боевики говорят, якобы они закончили "расследование уголовного дела" против иностранцев – граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима.
По словам оккупантов, трое мужчин "за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по захвату власти в "ДНР".
В ближайшее время состоится первое "судебное заседание".
Боевики пишут, что к трем иностранцам "может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь".
Справка: Согласно международному праву – это похищение, иностранцы там пленные, а у "суда" нет юридической силы.
Убийство пленных считается военным преступлением и не имеет сроков давности рассмотрения.