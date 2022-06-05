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Боевики хотят расстрелять троих пленных иностранцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 12:59
фото иллюстративное

Боевики так называемой "ДНР" похитили и будут "судить" трех иностранцев, которым светит так называемая смертная казнь.

Источник: так называемая "генеральная прокуратура "ДНР"

Детали: Боевики говорят, якобы они закончили "расследование уголовного дела" против иностранцев – граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима.

По словам оккупантов, трое мужчин "за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по захвату власти в "ДНР".

В ближайшее время состоится первое "судебное заседание".

Боевики пишут, что к трем иностранцам "может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь".

Справка: Согласно международному праву – это похищение, иностранцы там пленные, а у "суда" нет юридической силы.

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Убийство пленных считается военным преступлением и не имеет сроков давности рассмотрения.

Темы: ОРДЛОпленныевойнаРосcия
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