66 человек уговорили и тайно эвакуировали из Лисичанска – ОГА
Воскресенье, 5 июня 2022, 13:55
Защитники смогли уговорить и без анонса эвакуировать 66 человек, из которых 6 детей, из Лисичанска Луганской области.
Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Из Лисичанска эвакуировано 66 человек, из них шестеро детей
Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили.
Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности".
Детали: Гайдай просит оставшихся быть в укрытиях – обстрелы не утихают.
Напомним: Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции, считает американский Институт изучения войны.
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