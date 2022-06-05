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66 человек уговорили и тайно эвакуировали из Лисичанска – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 13:55
фото: ОГА

Защитники смогли уговорить и без анонса эвакуировать 66 человек, из которых 6 детей, из Лисичанска Луганской области.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Из Лисичанска эвакуировано 66 человек, из них шестеро детей

Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили.

Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности".

Детали: Гайдай просит оставшихся быть в укрытиях – обстрелы не утихают.

Напомним: Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции, считает американский Институт изучения войны.

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Темы: ЛисичанскэвакуациявойнаРосcия
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