Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Футбольные чемпионаты в Украине могут возобновить уже в августе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 14:36
Футбольные чемпионаты в Украине могут возобновить уже в августе
Зеленский и Павелко на встрече с президентом УЕФА до войны

Украина планирует возобновить футбольные чемпионаты в стране в августе.

Источник: президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью Associated Press

Прямая речь: "Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал… Мы вместе приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины… Будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат.

Реклама:

На всех уровнях мы начнем в августе. Решение принято совместно с президентом Украины".

Детали: Павелко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже и президентом УЕФА Александром Чеферином в Любляне и сообщил, что что Украина возобновит чемпионаты во время военного положения, под бомбами и рассчитывает на поддержку футбольных союзов.

По словам Павелко, УАФ обсудит с властями и военными, как это безопасно все организовать.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Футбольный чемпионат Украины был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.

Чемпионат должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля.

Напомним: В полуфинальном поединке плей-офф Чемпионата мира-2022 по футболу, откуда выгнали Россию за нападение на Украину, подопечные Александра Петракова победили национальную команду Шотландии со счетом 3:1 и теперь сыграют 5 июня со сборной Уэльса за выход в финальную часть чемпионата.

Темы: футболвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: