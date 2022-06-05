Футбольные чемпионаты в Украине могут возобновить уже в августе

Зеленский и Павелко на встрече с президентом УЕФА до войны

Украина планирует возобновить футбольные чемпионаты в стране в августе.

Источник: президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью Associated Press

Прямая речь: "Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал… Мы вместе приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины… Будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат.

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На всех уровнях мы начнем в августе. Решение принято совместно с президентом Украины".

Детали: Павелко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже и президентом УЕФА Александром Чеферином в Любляне и сообщил, что что Украина возобновит чемпионаты во время военного положения, под бомбами и рассчитывает на поддержку футбольных союзов.

По словам Павелко, УАФ обсудит с властями и военными, как это безопасно все организовать.

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Что предшествовало: Футбольный чемпионат Украины был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.

Чемпионат должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля.

Напомним: В полуфинальном поединке плей-офф Чемпионата мира-2022 по футболу, откуда выгнали Россию за нападение на Украину, подопечные Александра Петракова победили национальную команду Шотландии со счетом 3:1 и теперь сыграют 5 июня со сборной Уэльса за выход в финальную часть чемпионата.