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Посольство подтвердило гибель двух украинок в результате аварии в Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 15:15

Посольство Украины в Германии подтвердило гибель двух украинок в результате аварии на железной дороге в баварском округе Гармиш-Партенкирхен.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил посол Андрей Мельник.

Консулы Генерального консульства в Мюнхене находятся в связи с семьями погибших гражданок.

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У каждой из погибших остался несовершеннолетний ребенок. Дети находятся в сопровождении близких взрослых.

Мужья погибших планируют приезд в Германию, сейчас решается вопрос пересечения границы. Каким образом будет происходить репатриация - с семьями еще обсуждается.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что женщины уехали из Украины из-за войны и проживали поблизости в семьях, принимающих беженцев.

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Напомним, авария произошла 3 июня. Региональный поезд направлялся в Мюнхен и неподалеку от Гармиш-Партенкирхена сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись несколько вагонов.

По состоянию на воскресенье найдены тела 5 погибших в аварии, но количество может возрасти, поскольку от 7 до 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Темы: Германияавария
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