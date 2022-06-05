Адвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции
Украинский военный, известный адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.
Источник: брат адвоката, бывший журналист и нардеп, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram
Дословно: "У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный".
Детали: Мустафа Найем сообщил, что его брат доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Его готовят к операции.
Ранее о ранении Маси Найема сообщили режиссер, бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер.
Справка: С августа 2015 года по октябрь 2016 года Маси Найем уже участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
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