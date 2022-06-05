Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 19:27
Маси Найем, фото с его Facebook

Украинский военный, известный адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Источник: брат адвоката, бывший журналист и нардеп, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram

Дословно: "У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный".

Детали: Мустафа Найем сообщил, что его брат доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Его готовят к операции.

Ранее о ранении Маси Найема сообщили режиссер, бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер.

Справка: С августа 2015 года по октябрь 2016 года Маси Найем уже участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Читайте также: Полезные советы для ментального здоровья – тем, кто впервые на войне

ВИДЕО ДНЯ

Доктор Найем и его дети. История одного киоска

Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ

фотоЗеленский съездил на передовую

Сборная Украины уступила валлийцам и не поедет на Мундиаль

ФОТОЧВК "Вагнер" добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

обновленоАдвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции

У Лаврова возникли проблемы с визитом в Сербию: три страны не пропускают его самолет

Все новости...
Вооруженные силы
В Харьковской области россияне обороняются, в Донецкой пытаются наступать – сводка Генштаба
Украинские бойцы за сутки уничтожили порядка 100 врагов, 5 танков и 13 ББМ
На востоке ВСУ уничтожили почти полсотни единиц техники РФ, сбили вертолет
Последние новости
00:35
Китай успешно отправил астронавтов на новую космическую станцию
23:29
Пророссийская оппозиция может выиграть выборы в Словакии – опрос
22:42
фото, видео"Укрзализныця" показала разбомбленный россиянами завод в Киеве
21:57
Враг снова обстреливает Харьков – ОГА
21:56
В Энергодаре под оккупацией почти нет Интернета, людей угоняют, а квартиры грабят – мэр
21:55
На Донбассе ВСУ за неделю отбили полсотни атак и уничтожили 18 танков
21:36
В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ
21:33
Почти 60% Запорожской области оккупировано – ОВА
21:17
Донецкая область: российские войска убили еще 3 и ранили 2 жителей
21:09
фотоЗеленский съездил на передовую
Все новости...