Адвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции

Украинский военный, известный адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Источник: брат адвоката, бывший журналист и нардеп, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram

Дословно: "У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный".

Детали: Мустафа Найем сообщил, что его брат доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Его готовят к операции.

Ранее о ранении Маси Найема сообщили режиссер, бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер.

Справка: С августа 2015 года по октябрь 2016 года Маси Найем уже участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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