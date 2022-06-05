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Сборная Украины уступила валлийцам и не поедет на Мундиаль

"Украинская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 20:55
Сборная Украины уступила валлийцам и не поедет на Мундиаль
Фото faw.cymru

В финале плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года сборная Украины уступила команде Уэльса со счетом 0:1.

Источник: трансляция поединка

Детали: Судьбу матча решил автогол Андрея Ярмоленко.

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Сине-желтые хорошо вошли в игру и уже на третьей минуте со стандарта Александр Зинченко забивает гол, но сделал он это без свитка арбитра, и мяч не был засчитан. Повторный удар со штрафного Руслана Малиновского вратарь Уельса взял.

Еще один момент у украинцев на девятой минуте и выстрел Виктора Цыганкова голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси переводит на угловой. На 12-й минуте Роман Яремчук чуть не протолкнул мяч мимо Хеннесси. Сборная Уэльса создавала напряжение у ворот Георгия Бущана после навесов в штрафную и стандартов, но без особой опасности.

На 22-й минуте очередной шанс у сине-желтых, но первый удар с метров десяти у Александра Караваева не получился, а повторный легко взял вратарь. На 30-й минуте классный удар вышел у Александра Зинченко и снова мяч отбивает Хеннесси.

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На 34-й минуте Украина пропускает гол. Стандарт исполнил Гарет Бейл и Андрей Ярмоленко головой срезает мяч в собственные ворота – 1:0. На 40-й минуте испанский рефери Антонио Матео Лаос не ставит пенальти за фол на Андрее Ярмоленко в штрафной. Через минуту Зинченко ударом с метров 17-ти снова проверил на мощь Хеннесси и валлиец снова на высоте.

На 47-й минуте Аарон Рэмзи прощает украинцев, пробив с метров девяти мимо ворот. На 54-й минуте после паса Виталия Миколенко Цыганков пробил и Хеннесси отбивает ногой, а ответный удар от Яремчука был неточным.

На 75 и 76 минуте дважды Уэльс был близок ко второму голу. Сначала после удара Брендана Роджерса мяч попадает в штангу, а еще один удар Бейла накрывает Бущан. В ответной атаке Яромоленко пробил с метров 11-ти, но на пути мяча встала нога валлийского защитника. На 84-й минуте супершанс у украинцев. После подачи от Николенко Артем Довбик бил ударом головой и снова Уэльс спасает Хеннесси.

Украина в последние минуты атаковала, но Уэльс выстоял, не дав команде Александра Петракова что-то создать у ворот хозяев. Уэльс едет на ЧМ-2022 впервые за 68 лет, а Украина через несколько дней продолжит играть в другом турнире - Лиге Наций.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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