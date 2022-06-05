Почти 60% Запорожской области оккупировано – ОВА

Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух на совещании с президентом Владимиром Зеленским по ситуации в Запорожской области, сообщает сайт президента

Дословно: "Александр Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои.

Реклама:

По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700".

Детали: Старух отметил, что в области созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

"Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – сказал начальник ОВА.

ВИДЕО ДНЯ

Президент поручил руководству Запорожской области предоставить всю необходимую помощь лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий, в частности, обеспечить их жильем и позаботиться о трудоустройстве.

Зеленский также заслушал информацию от военного командования и руководства управления Нацполиции в области.

Что предшествовало: Зеленский также посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области и пообщался с переселенцами.