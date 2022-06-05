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"Укрзализныця" показала разбомбленный россиянами завод в Киеве

Эльдар Сарахман, Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 22:42
фото Эльдара Сарахмана, УП

В результате утреннего ракетного удара российских войск уничтожен один и пострадали еще несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места происшествия

Детали: Утром 5 июня 4 вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, который находится на левом берегу Киева. Ранение получил железнодорожник.

Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара и подтвердила, что никакой военной техники на ДВРЗ – нет. Там ремонтируют вагоны.

 

Как передает корреспондент УП, один цех ДВРЗ уничтожен полностью, второй имеет разрушение части здания с оборудованием, в других - разбита крыша, окна, двери, осколками иссеченно оборудование.

 


Взрывной волной повреждены все окна админздания и помещения для персонала.

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Территория завода устлана стеклом, остатками окон и элементами мягкой кровли с уничтоженных цехов.

 
 
 

Темы: войнаКиевУкрзализныця
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