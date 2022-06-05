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Четыре ракеты РФ в Киеве ударили по ДВРЗ, но танков там нет – "Укрзализныця"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 14:49

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, но никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, находящемуся на левом берегу Киева.

В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше.

Среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара".

Детали: Камышин объясняет, что УЗ не делала никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось.

Но не промолчало российское Минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия".

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Председатель правления УЗ подчеркнул, что это абсурд и сообщил, что готов продемонстрировать журналистам, что никаких танков на ДВРЗ нет.

Прямая речь: "Официально заявляю, что на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции.

Я официально приглашаю всех журналистов и украинских и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на Запад.

Аккредитация СМИ обязательна. К мероприятию допускаются представители СМИ, получившие аккредитацию Министерства обороны Украины.

Дополнительно: Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук опроверг другой фейк от Минобороны РФ - о якобы сбитом украинском самолете в небе Одесщины. "Уже и комментировать даже не смешно", - пишет он в ТГ.

Что предшествовало: Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.

Темы: войнаКиевУкрзализныця
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