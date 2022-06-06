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В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова

Анастасия КалатурПонедельник, 6 июня 2022, 01:31
ФОТО: facebook.com/AFUStratCom

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Дословно: "Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыныры (так называемое ДНР – ред.) генерал – майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован".

Напомним: Ранее о смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. Как сообщалось, генерал был ликвидирован в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.

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Темы: войнаРосcия
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