В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Дословно: "Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыныры (так называемое ДНР – ред.) генерал – майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован".

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Напомним: Ранее о смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. Как сообщалось, генерал был ликвидирован в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.