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Тихановская: 1,5 тысячи белорусов воюют за Украину

Анастасия КалатурПонедельник, 6 июня 2022, 04:30
Тихановская: 1,5 тысячи белорусов воюют за Украину
ФОТО: GETTY

Около 1500 белорусов сражаются на стороне Украины против РФ.

Источник: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская у Corriere della Sera

Дословно: "Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что нужно помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны. Сейчас это около 1500 человек. Они разные в разных городах, под наблюдением украинской армии".

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Детали: Тихановская отметила, что сейчас многие люди в Беларуси не имеют военного опыта, но хотят помочь Украине и сейчас учатся в других странах, но она не может сказать, сколько и где. По ее словам, наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти.

Напомним: По словам Тихановской, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко давал приказ белорусским войскам наступать в Украине, но высший офицерский эшелон не выполнил его.

Темы: БеларусьвойнаРосcия
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