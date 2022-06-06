Тихановская: 1,5 тысячи белорусов воюют за Украину

Около 1500 белорусов сражаются на стороне Украины против РФ.

Источник: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская у Corriere della Sera

Дословно: "Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что нужно помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны. Сейчас это около 1500 человек. Они разные в разных городах, под наблюдением украинской армии".

Детали: Тихановская отметила, что сейчас многие люди в Беларуси не имеют военного опыта, но хотят помочь Украине и сейчас учатся в других странах, но она не может сказать, сколько и где. По ее словам, наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти.

Напомним: По словам Тихановской, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко давал приказ белорусским войскам наступать в Украине, но высший офицерский эшелон не выполнил его.