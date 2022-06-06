NYT: У США есть только плохие варианты, как снизить цены на нефть

У президента США Джо Байдена есть мало способов, как можно снизить цены на нефть, и его путешествие в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен.

Источник: NYT

Детали: Билл Ричардсон, министр энергетики в администрации Клинтона, сказал, что "к сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудитов увеличить добычу".

Две другие нефтедобывающие страны, которые могли бы увеличить добычу, — Иран и Венесуэла — противники США, которых западные санкции в значительной степени отрезали от мирового рынка. Заключение любого соглашения с их лидерами без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. Большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран.

Даже Саудовская Аравия, обладающая наиболее свободными производственными мощностями, готовыми к использованию, не могла бы самостоятельно быстро снизить цены. Это связано с тем, что производство России сокращается и может упасть еще больше, поскольку европейские страны сокращают свои закупки.

Напомним:

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией Байдена.

В июле Байден должен встретиться с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Личная встреча с принцем станет первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочел говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.

Байден резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в области прав человека, ее войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.