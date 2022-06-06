Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: У США есть только плохие варианты, как снизить цены на нефть

Понедельник, 6 июня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

У президента США Джо Байдена есть мало способов, как можно снизить цены на нефть, и его путешествие в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен.

Источник: NYT

Детали: Билл Ричардсон, министр энергетики в администрации Клинтона, сказал, что "к сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудитов увеличить добычу".

Две другие нефтедобывающие страны, которые могли бы увеличить добычу, — Иран и Венесуэла — противники США, которых западные санкции в значительной степени отрезали от мирового рынка. Заключение любого соглашения с их лидерами без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. Большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран.

Даже Саудовская Аравия, обладающая наиболее свободными производственными мощностями, готовыми к использованию, не могла бы самостоятельно быстро снизить цены. Это связано с тем, что производство России сокращается и может упасть еще больше, поскольку европейские страны сокращают свои закупки.

Напомним:

  • Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией Байдена.
  • В июле Байден должен встретиться с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Личная встреча с принцем станет первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочел говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.
  • Байден резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в области прав человека, ее войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Саудовская АравияСШАнефть
Главное сегодня

Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

МИД России выдвинул Вашингтону ультиматум и пригрозил последствиями американским журналистам

фотоКиевлянин организовал схему незаконного пересечения границы для мужчин

Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

Группа Ермака-Макфола составила список претендентов на индивидуальные санкции в РФ

фотоРуководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке

Все новости...
Саудовская Аравия
CNN: Первую встречу Байдена и принца Саудовской Аравии отложили
FT: Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если она упадет в России
Марченко обратилась по-английски к саудовскому принцу: просит помощи с Медведчуком
Последние новости
17:17
Зеленский считает реальным визовый режим с Россией
17:01
Италия вызвала российского посла
17:00
Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты
16:57
Силовики заявили о разоблачении еще одной схемы махинаций с "гуманитаркой для ВСУ"
16:55
Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны
16:41
Кто будет контролировать НАБУ: избран новый состав общественного Совета
16:40
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
16:35
Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси
16:28
Кулеба призывает не верить Путину касательно "зернового коридора" в Одессу
16:20
Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли
Все новости...