В Николаеве раздались взрывы – мэр

В городе Николаев утром в понедельник 6 июня слышны взрывы.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум – соблюдайте правило двух стен!".

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Детали: С 01:37 до 06:20 в Николаевской области длилась воздушная тревога, а с 09:55 объявили угрозу артобстрела в Николаеве и Николаевской территориальной общине.

Этому предшествовало: В ночь на 6 июня один из районов Николаева подвергся артиллерийским обстрелам. По данным областной военной администрации, в городе был поврежден частный дом.