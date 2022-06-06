Утренние обстрелы Николаева: погиб один человек, есть пострадавшие

Во время утренних обстрелов Николаева российскими войсками пострадали жители города, один человек погиб.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь: "С самого утра оккупанты снова хаотично обстреливали Николаев. Били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов".

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Детали: По предварительной информации, в результате обстрелов один человек погиб, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Напомним: Утром 6 июня городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщал о звуках взрывов в областном центре.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет.