Утренние обстрелы Николаева: погиб один человек, есть пострадавшие
Понедельник, 6 июня 2022, 14:44
Во время утренних обстрелов Николаева российскими войсками пострадали жители города, один человек погиб.
Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь: "С самого утра оккупанты снова хаотично обстреливали Николаев. Били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов".
Детали: По предварительной информации, в результате обстрелов один человек погиб, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Напомним: Утром 6 июня городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщал о звуках взрывов в областном центре.
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет.