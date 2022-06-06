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Зеленский о гражданстве Невзорова: Если можем раскачивать Россию, надо это делать

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:14
Александр Невзоров, фото из Facebook

Президент Владимир Зеленский, комментируя стремление российского журналиста и экс-депутата Госдумы РФ Александра Невзорова получить украинское гражданство, заявил, что Украина должна "раскачивать" Россию, если имеет такую ​​возможность.

Источник: Зеленский в общении с журналистами, сообщает Суспільне, Невзоров в интервью Олесе Бацман, сообщает Лига

Прямая речь Зеленского: "Я знаю, что он (Невзоров — ред.) хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы об этом разговаривали, он есть в списках".

"Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, которые выступают за Украину".

Детали: В то же время президент не объяснил, получил ли Невзоров украинское гражданство.

Вместе с тем, сам Невзоров, объясняя необходимость обретения украинского гражданства, заявил, что имеет "дьявольски сильное желание остановить войну, остановить так, как я вижу эту остановку".

Журналист заявил, что занимается информационной войной против режима российского диктатора Владимира Путина.

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"У нас свой информационный фронт и его законы. Это уже и моя война. У меня цель – выиграть эту войну, по крайней мере, на том участке, который мой личный, персональный", – сказал он, добавив, что здесь его цели и цели Украины "совершенно совпадают".

Невзоров заявил, что был ранее доверенным лицом Путина "по одной причине: он спас мне жизнь" – якобы вступился за него, когда работника РосСМИ хотели "убить бандиты".

Что предшествовало: 3 июня российский журналист Александр Невзоров заявил, что стремится получить украинское гражданство, потому что "встает на сторону жертвы".

Справка: Александр Невзоров – 63-летний российский блогер и журналист. В 1993-2007 годах он был депутатом российской Госдумы. Работал на телеканале ОРТ, который в 1990-е годы был под контролем олигарха Бориса Березовского. В 2012 году на выборах президента России Невзоров был доверенным лицом Путина.

В 2015 году после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе Невзоров заявлял, что у него "нет национальности". В последние годы в основном был известен как блогер и приглашенный спикер российских оппозиционных СМИ. Также он ведет свой YouTube канал, где резко критикует российские власти и армию, а большинство своих выпусков заканчивает словами "Слава Украине".

Еще в апреле Министерство юстиции России включило Невзорова в реестр СМИ - "иностранных агентов". Власти РФ возбудили дело против российского журналиста по статье о распространении "фейков" против российских военных из-за того, что в своих соцсетях Невзоров опубликовал информацию об обстреле Россией роддома в Мариуполе.

МВД России впоследствии объявило публициста в розыск во время его пребывания в Израиле.

Темы: ЗеленскийРосcияСМИгражданство
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