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СБУ: На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 18:26

Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонской области захватчикам разрешено расстреливать гражданских, которые покажутся им подозрительными.

Источник: пресс-центр СБУ, который публикует очередной перехват разговора двух оккупантов из так называемой "ДНР".

Детали: По данным спецслужбы, эти лица обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "седой".

А его собеседник уточняет:  "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

Что предшествовало: 20 мая спикер оперативного командования "Південь" сообщил, что российские военные заблокировали все выезды из временно оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.

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22 мая местные власти сообщили, что подтверждается информация от жителей теробщин о минировании мостов и дорог, которыми жители Херсона пытаются выехать на подконтрольную территорию.

Темы: Херсонская областьвойнаСБУ
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