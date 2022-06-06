СБУ: На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских

Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонской области захватчикам разрешено расстреливать гражданских, которые покажутся им подозрительными.

Источник: пресс-центр СБУ, который публикует очередной перехват разговора двух оккупантов из так называемой "ДНР".

Детали: По данным спецслужбы, эти лица обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области.

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"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "седой".

А его собеседник уточняет: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

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Что предшествовало: 20 мая спикер оперативного командования "Південь" сообщил, что российские военные заблокировали все выезды из временно оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.

22 мая местные власти сообщили, что подтверждается информация от жителей теробщин о минировании мостов и дорог, которыми жители Херсона пытаются выехать на подконтрольную территорию.