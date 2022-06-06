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На западе Украины создали спецлагерь для российских пленных – Малюська

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 19:50
На западе Украины создали спецлагерь для российских пленных – Малюська
Денис Малюська, фото Радио Свобода

Украинская сторона организовала в одной из западных областей специальный лагерь для содержания российских военнопленных, не подлежащих обмену в ближайшее время.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену".

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Детали: Военнопленные, которые только недавно попали в плен или которые могут быть обменяны в ближайшее время, распределены по учреждениям Министерства юстиции по всей территории страны, уточнил он.

Что касается условий содержания российских военнопленных, они соответствуют нормам Женевской конвенции, заверил министр.

"Это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного: чуть лучше питание, чуть лучше средства гигиены, полный доступ к Красному Кресту", - рассказал он.

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Темы: Малюськапленные
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