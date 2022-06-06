Постпред России в ООН вышел из зала во время выступления президента Евросовета

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя вышел из зала заседаний Совбеза ООН во время выступления президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Шарль Мишель в речи прямо обратился к представителю РФ. "Господин посол, будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и подталкивают к продовольственному кризису, бедности и дестабилизации всего региона. Россия несет полную ответственность за этот кризис - полную ответственность, несмотря кремлевскую кампанию лжи и дезинформации…

Миллионы тонн зерна ждут в контейнерах и судах, потому что в Черном море российские корабли. Это российские атаки разрушают инфраструктуру Украины, российские танки, бомбы и мины не дают Украине сеять и собирать урожай. Кремль атакует также зернохранилища и похищает зерно из Украины, обвиняя других", - заявил Шарль Мишель.

После этих слов постпред РФ встал и пошел к выходу.

"Господин посол, вы можете выйти из зала. Возможно, проще не слышать правды", - отреагировал президент Евросовета.

Небензя в кулуарах сказал журналистам, что "не мог оставаться" и обвинил Шарля Мишеля во "лжи".

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"Еще никогда нервы так не подводили путинского посланника", – прокомментировал поспред Украины в ООН Сергей Кислица.

Он добавил, что важно, чтобы российская делегация продолжала и дальше появляться на заседаниях Совбеза по Украине. "Они ценны как своеобразные досудебные встречи, потому что они все фиксируют – все, сказанное соучастниками преступления, может и будет использовано против них в суде", – отметил Кислица.

Напомним, в конце мая один из российских дипломатов при ООН подал в отставку, став первым из коллег, выразивших протест против высшего руководства России.

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