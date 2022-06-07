За вечер враг нанес около 40 ударов по Сумщине

Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около 18:30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета.

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Ближе к 19 по Хотинскому обществу враг вел минометный огонь, около 17 ударов.

После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины было 17 взрывов.

Во всех случаях жертв нет".

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Что было ранее: В понедельник российские войска сильно обстреливали из минометов приграничные районы Сумской области.