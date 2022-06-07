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ВМС Украины оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 03:45
фото: изображение Бориса Гроха

Военно-морские силы Украины заявили, что оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единодушной оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня, хотя точная ситуация в городе остается неясной. Контроль над местностью, по всей вероятности, часто меняется.
  • Захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, тогда как силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.
  • Оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
  • Ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на содержании оборонных рубежей к северу от Харькова.
  • Российские оккупационные власти усиливают усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.

Темы: войнаЧерное мореЧФ России
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