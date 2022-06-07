ВМС Украины оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий – ISW

Военно-морские силы Украины заявили, что оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единодушной оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.

Ключевые выводы экспертов ISW: