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Оккупанты "деукраинизируют" стелу с надписью Маріуполь

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 10:49
Маріуполь, скриншот

Россияне хотят демонтировать надпись названия Маріуполь на украинском языке на въезде в город, снести эту надпись и установить русскоязычную.

Источник: Мариупольский городской совет

Детали: Горсовет Мариуполя показал видео, на котором оккупанты говорят о начале демонтажа надписи.

"Будет исправлено на нормальное русское название русского города", – сказал мужчина.

Украинское и русское написание названия города отличается буквой "i", нынешняя надпись окрашена в цвета флага Украины.

Горсовет отмечает, что пока оккупанты занимаются деукраинизацией стелы, люди в Мариуполе голодают, в городе до сих пор нет воды, света и газа.

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"Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" – он такой", – подытоживает законная власть Мариуполя.

Напомним: Мариуполь с 1 марта находился в осаде российской армии, а с 20 мая оказался в полной оккупации.

Темы: МариупольоккупацияРосcия
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