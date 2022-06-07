СБУ задержала экс-боевика, пытавшегося устроиться в десант ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика "ДНР", который хотел призваться на военную службу в боевое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: По данным следствия, уроженец Донецкой области в 2019 году принял присягу на верность так называемой "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных вооруженных формирований этой террористической организации.

Реклама:

Затем он транзитом через Россию въехал на подконтрольную украинским властям территорию. В конце 2021 года мужчина добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

Дословно спецслужба: "Перед тем он должен был учиться в одном мз подразделений десантно-штурмовых войск - вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации и участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.

ВИДЕО ДНЯ

Также устанавливается настоящая цель "страстного желания" фигуранта проходить военную службу в Украине. Среди них отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними".

Напомним: В мае в Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

По данным спецслужбы, житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.