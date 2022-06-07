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На Черниговщине сокращают комендантский час

"Украинская правда"Вторник, 7 июня 2022, 13:39

Областная военная администрация Черниговской области приняла решение с сегодняшнего дня сократить продолжительность комендантского часа с 23:00 до 4:00.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Увеличивается продолжительность светового дня, соответственно сегодня мы примем решение и сократим продолжительность комендантского часа. Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00".

Детали: Глава ОВА объяснил, что это позволит упростить движение в городе. Таким образом, жители смогут дольше находиться на улицах и решать больше дел.

Напомним: Российские войска продолжают вести огонь по Черниговщине. В частности, только 2 июня были обстреляны приграничные населенные пункты области с территории РФ.

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Темы: Черниговвойна
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