Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Черниговщине сокращают комендантский час

"Украинская правда"Вторник, 7 июня 2022, 13:39
На Черниговщине сокращают комендантский час

Областная военная администрация Черниговской области приняла решение с сегодняшнего дня сократить продолжительность комендантского часа с 23:00 до 4:00.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Увеличивается продолжительность светового дня, соответственно сегодня мы примем решение и сократим продолжительность комендантского часа. Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00".

Реклама:

Детали: Глава ОВА объяснил, что это позволит упростить движение в городе. Таким образом, жители смогут дольше находиться на улицах и решать больше дел.

Напомним: Российские войска продолжают вести огонь по Черниговщине. В частности, только 2 июня были обстреляны приграничные населенные пункты области с территории РФ.

Темы: Черниговвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: