Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ
Четверг, 2 июня 2022, 16:22
Российские военные 2 июня обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.
Источник: оперативное командование "Север"
Детали: С 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в районе села Михальчина-Слобода. Предварительно из миномета калибра 120 мм.
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С 13:30 до 13:45 зафиксировано еще 10 взрывов в районе Михальчина-Слобода. Также предварительно из миномета калибра 120 мм.
Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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Напомним: 21 мая утром российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, а днем - Черниговской.