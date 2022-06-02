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Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 16:22

Российские военные 2 июня обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: С 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в районе села Михальчина-Слобода. Предварительно из миномета калибра 120 мм.

С 13:30 до 13:45 зафиксировано еще 10 взрывов в районе Михальчина-Слобода. Также предварительно из миномета калибра 120 мм.

Потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним: 21 мая утром российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, а днем - Черниговской

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Темы: Черниговская областьобстрелРосcиявойна
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