Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ

Российские военные 2 июня обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: С 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в районе села Михальчина-Слобода. Предварительно из миномета калибра 120 мм.

Реклама:

С 13:30 до 13:45 зафиксировано еще 10 взрывов в районе Михальчина-Слобода. Также предварительно из миномета калибра 120 мм.

Потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 21 мая утром российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, а днем - Черниговской.