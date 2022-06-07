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Песков опровергает, что Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 14:01
Песков опровергает, что Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщила, что если Киев пойдет на контакт с Москвой, то в новом соглашении РФ с Украиной не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Кремля вопрос с Крымом и Донбассом.

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Песков прокомментировал это: "Нет, это все не так. Это неправильная информация".

Напомним: Украинские власти не раз заявляли, что не пойдут на территориальные "уступки" России, что не откажутся от территориальной целостности Украины, включая Крым и восток страны. 

Темы: РосcияоккупацияХерсонская областьЗапорожская область
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