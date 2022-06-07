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Суд дал по 15 лет жителям ОРДО, перешедшим на сторону оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 17:56
Суд дал по 15 лет жителям ОРДО, перешедшим на сторону оккупантов
Pixabay.com

Суд приговорил четырех граждан Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание агрессии РФ.

Источник: Офис генпрокурора

 
все фото с сайта ОГП

Детали: Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех человек в государственной измене и признании правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Кроме того, судом принято решение об уничтожении вещественных доказательств по делу – паспортов граждан НЗФ "ДНР", а также одежды военнослужащих вооруженных сил РФ.

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что осужденные – три стрелка и пулеметчик 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР", будучи гражданами Украины, перешли на сторону врага в условиях военного положения.

 

Они участвовали в подготовке к проведению боевых действий захватчиков против Украины. Также осужденные признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году и временную оккупацию части территории нашего государства.

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В марте 2022 г. они прибыли на территорию Харьковской области с целью дальнейшей оккупации территории Украины вооруженными силами РФ.

 

Там с боевым оружием и документами граждан "ДНР" их задержали военнослужащие Вооруженных Сил Украины".

Темы: ДНРОРДЛОвойнасуд
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