Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дал по 15 лет жителям ОРДО, перешедшим на сторону оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 17:56
Pixabay.com

Суд приговорил четырех граждан Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание агрессии РФ.

Источник: Офис генпрокурора

 
все фото с сайта ОГП

Детали: Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех человек в государственной измене и признании правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, судом принято решение об уничтожении вещественных доказательств по делу – паспортов граждан НЗФ "ДНР", а также одежды военнослужащих вооруженных сил РФ.

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что осужденные – три стрелка и пулеметчик 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР", будучи гражданами Украины, перешли на сторону врага в условиях военного положения.

 

Они участвовали в подготовке к проведению боевых действий захватчиков против Украины. Также осужденные признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году и временную оккупацию части территории нашего государства.

 

В марте 2022 г. они прибыли на территорию Харьковской области с целью дальнейшей оккупации территории Украины вооруженными силами РФ.

ВИДЕО ДНЯ
 

Там с боевым оружием и документами граждан "ДНР" их задержали военнослужащие Вооруженных Сил Украины".

Темы: ДНРОРДЛОвойнасуд
Главное сегодня

На Северодонецком направлении ВСУ отбросили врага – сводка штаба

Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага

В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти

Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Все новости...
ДНР
Оккупанты хотят запретить людям перемещаться между районами Мариуполя – советник мэра
Триумф иррационального. Как Россия запустила "Донбасс" в космос, оставив на его месте руины
МИД убежден, что "послы республик" ОРДЛО будут наказаны
Последние новости
09:02
США и партнеры работают над поставкой Украины противокорабельных ракет – Белый дом
08:55
3-4 млн украинцев будут нуждаться в лекарствах из-за психических расстройств в результате войны – Ляшко
08:46
Коллаборанты из Мелитополя в Крым оправили первый поезд с краденным зерном
08:41
Белорусы будут тренироваться создавать ударные группировки – Генштаб ВСУ
08:34
Российских десантников, не желающих больше воевать, возвращают с Луганщины в РФ – Генштаб
08:33
Британская разведка: РФ будет говорить об оккупации Херсона как доказательстве улучшения жизни украинцев
08:12
ЕС признал результаты конституционного референдума в Казахстане
08:01
Украинские бойцы дают отпор россиянам в Северодонецке и близ Тошковки – Гайдай
07:53
Спикер Сената Франции анонсировал визит в Украину
07:43
На Запорожье оккупанты ранили трех человек и троих – похитили
Все новости...