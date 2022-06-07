В Мелитополе после визита посланника Путина заявили о подготовке "референдума"

Оккупированный Россией Мелитополь Запорожской области посетил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, оккупационные власти города заявляют о подготовке "референдума".

Источник: представительница оккупационной власти Мелитополя, так называемая "мэр города" Галина Данильченко в видеообращении, которое публикует российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Данильченко заявила, что Кириенко посетил Мелитополь "с рабочим визитом" и поблагодарил сотрудников жилищно-коммунальной сферы, медицины, образования и "руководство региона" за то, что город якобы "живет мирной жизнью", а также "за вклад каждого жителя города в построение новой жизни".

Прямая речь: "А мы, в свою очередь, очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. РФ здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму".

Что предшествовало: Так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.