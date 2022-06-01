В Совете Федерации говорят, что "референдумы" о присоединении части Украины к РФ будут в течение года
Так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Цекова: "Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области – ред.) размерах.
Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории".
Детали: По его мнению, процесс проведения референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях по "присоединению" к России будет "довольно быстрым, в течение года".
Цеков также полагает, что Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это регионы бюджетообразующие, регионы-доноры", с которых якобы "все высасывала Западная Украина".
Сенатор-коллаборат также заявил, что нельзя "оставлять жителей того же Харькова, Изюма, чтобы националисты пришли и начали издеваться над жителями".
Для справки: Сергей Цеков – украинский коллаборант с Россией, бывший украинский, а сейчас российский политик, сенатор. Первый член Совета федерации РФ от оккупационной власти Крыма с 24 сентября 2014 года.
Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.
Что было раньше: 29 мая назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются "присоединять" Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно нужно будет все же провести "референдум".
Предыстория:
- В начале мая секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".
- Позже назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
- У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".
- 16 мая Запорожская областная военная администрация заявила, что оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар к "референдуму".
- 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.
- 20 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.