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В Совете Федерации говорят, что "референдумы" о присоединении части Украины к РФ будут в течение года

Ирина БалачукСреда, 1 июня 2022, 12:19
В Совете Федерации говорят, что референдумы о присоединении части Украины к РФ будут в течение года
Сергей Цеков. Фото pnp.ru

Так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Цекова: "Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области – ред.) размерах.

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Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории".

Детали: По его мнению, процесс проведения референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях по "присоединению" к России будет "довольно быстрым, в течение года".  

Цеков также полагает, что Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это регионы бюджетообразующие, регионы-доноры", с которых якобы "все высасывала Западная Украина".

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Сенатор-коллаборат также заявил, что нельзя "оставлять жителей того же Харькова, Изюма, чтобы националисты пришли и начали издеваться над жителями".

Для справки: Сергей Цеков – украинский коллаборант с Россией, бывший украинский, а сейчас российский политик, сенатор. Первый член Совета федерации РФ от оккупационной власти Крыма с 24 сентября 2014 года.  

Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.

Что было раньше: 29 мая назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются "присоединять" Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно нужно будет все же провести "референдум".

Предыстория:

Темы: Украинавойнаоккупация
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