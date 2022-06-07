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В Зоне отчуждения впервые после оккупации заработали радиационные детекторы – МАГАТЭ

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 23:24
Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Детекторы радиации в чернобыльской Зоне отчуждения снова работают в режиме онлайн впервые со времени оккупации этого района Россией 24 февраля, уровни радиации в норме.

Источник: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Дословно: "Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украине при технической поддержке МАГАТЭ удалось восстановить жизненно важную информационную связь, которая была прервана в самом начале конфликта более 100 дней назад".

Детали: Агентство отмечает, что сеть радиационного контроля в этом районе перестала функционировать 24 февраля, когда российские войска оккупировали Чернобыльскую зону и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем уйти 31 марта.

Дословно: "Генеральный директор Гросси сообщил, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из Зоны отчуждения, охватывающей 30 километров вокруг АЭС, теперь видны на карте IRMIS (Международная информационная система радиационного мониторинга – ред.) и обновляются так, как до перерыва".

"Полученные к настоящему времени измерения показали, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта".

Что предшествовало: По данным The Washington Post, российские оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.

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Темы: ЧАЭС
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