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Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 01:18
Люди протестуют против оккупации Херсона. Фото: медиаплатформа "Вгору"

Российские захватчики в Херсонской области приступили к подготовке к празднованию дня России.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В Бериславском районе Херсонской области тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы.

Тем временем оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области.

"В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет", – говорится в сообщении.

Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Знать бальше: Россияне хотят заставить людей себя полюбить. Как Херсон живет несколько месяцев под оккупацией

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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