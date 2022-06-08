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Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 01:18
Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК Юг
Люди протестуют против оккупации Херсона. Фото: медиаплатформа "Вгору"

Российские захватчики в Херсонской области приступили к подготовке к празднованию дня России.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В Бериславском районе Херсонской области тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы.

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Тем временем оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области.

"В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет", – говорится в сообщении.

Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

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Знать бальше: Россияне хотят заставить людей себя полюбить. Как Херсон живет несколько месяцев под оккупацией

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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