Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"
Российские захватчики в Херсонской области приступили к подготовке к празднованию дня России.
Источник: ОК "Юг"
Детали: В Бериславском районе Херсонской области тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы.
Тем временем оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области.
"В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет", – говорится в сообщении.
Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.
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