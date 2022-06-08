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Цензура и принудительная мобилизация усиливают напряжение в России – американские эксперты

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 04:10
фото: Getty Images

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска продлили наступательные операции в нескольких местах на востоке Украины, но не получили ни одного подтвержденного выигрыша в наземных атаках 7 июня.

Усилия Кремля по цензуре информации о погибших военнослужащих и продолжающаяся принудительная мобилизация у так называемых "ДНР" и "ЛНР", как сообщается, усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне России.

 

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.
 
  • Захватчики продолжали продвигаться на Славянск, к юго-востоку из района Изюма и к западу от Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.
  • Российские войска, вероятно, пытаются усилить свои действия в районе Северодонецк-Лисичанска как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из Купянска с северо-запада.
 
  • Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области, хотя ISW пока не может подтвердить назначение этих сил.
  • 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Игулец (находящийся под контролем украинских военных – ред.).
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска возобновили транзитное сообщение между временно оккупированными городами и Крымом.
  • Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами подавления украинского сопротивления и поиска сторонников партизан, несмотря на все более "драконовские" оккупационные меры и попытки подкупа украинских гражданских.
 
 

Темы: войнаРосcия
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