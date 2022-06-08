Цензура и принудительная мобилизация усиливают напряжение в России – американские эксперты

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска продлили наступательные операции в нескольких местах на востоке Украины, но не получили ни одного подтвержденного выигрыша в наземных атаках 7 июня.

Усилия Кремля по цензуре информации о погибших военнослужащих и продолжающаяся принудительная мобилизация у так называемых "ДНР" и "ЛНР", как сообщается, усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне России.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.

Захватчики продолжали продвигаться на Славянск, к юго-востоку из района Изюма и к западу от Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.

Российские войска, вероятно, пытаются усилить свои действия в районе Северодонецк-Лисичанска как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из Купянска с северо-запада.