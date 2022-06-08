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Меркель сказала, почему вместо поездки в Бучу выбрала путешествие в Италию

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 06:07
Фото: Markus Schreiber, AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выбрала поездку в Италию, а не в Бучу, чтобы "дать понять, что она больше не канцлер".

Источник: Меркель в интервью каналу ARD, цитирует Reuters

Прямая речь: "Эта поездка была очень важна для меня, для моего процесса отделения от политики".

Детали: В апреле Меркель подвергли критике за то, что она посетила Италию вскоре после известия о зверствах в Буче под Киевом, а не приняла приглашение посетить Украину.

В полуторачасовом интервью Меркель сказала, что знала, что поездка вызовет разногласия, но этим она хотела дать понять, что она больше не канцлер.

Напомним: Меркель заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Темы: МеркельБучавойнаУкраина
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