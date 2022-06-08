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ВСУ уничтожили уже 31 500 оккупантов – Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 10:29
ВСУ уничтожили уже 31 500 оккупантов – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 31500 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1393 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
  • РСЗО - 213 (+6) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.

Темы: война
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