ВСУ уничтожили уже 31 500 оккупантов – Генштаб
Среда, 8 июня 2022, 10:29
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 31500 вояк.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1393 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
- РСЗО - 213 (+6) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.
Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.