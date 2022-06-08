Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили уже 31 500 оккупантов – Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 10:29
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 31500 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1393 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
  • РСЗО - 213 (+6) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

фотоНардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

документСуд запретил "Оппозиционный блок"

Все новости...
война
Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, которые уже на передовой
Репортаж из судов над путинской бандой. Основано на реальных событиях
Регионы: Николаев и Харьков снова обстреляли, по Донетчине били из "Градов"
Последние новости
23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага
23:24
Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
23:05
фотоНа киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели
22:49
Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО
22:40
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
22:29
"С уважением к детям". Что рассказывают украинцы о школах за границей
22:24
Экономические новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка
22:22
ВИДЕОАмериканский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать
22:15
Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов
22:11
Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Все новости...