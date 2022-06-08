Минфин Чехии заинтересовался бизнесом подсанкционного херсонского коллаборанта Сальдо

Министерство финансов Чехии заинтересовалось долей в чешской компании херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного оккупационными силами "председателем Херсонской военно-гражданской администрации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Deník N.

СМИ сообщают, что задачей Сальдо, занимавшего ранее должность мэра Херсона, является подготовка "референдума" о присоединении Херсонской области к России.

"В первой половине 2015 года Сальдо стал совладельцем чешской компании Agriatis, которая базируется в Невекловице, неподалеку от крупного промышленного центра Млада Болеслав, и производит, например, барабаны для медитации. Основным ее владельцем является украинец Владимир Ерохинский, длительно проживающий в Чехии. Как заявил изданию предприниматель, сейчас у него нет с Сальдо ничего общего, хотя в торговом реестре "главе" Херсона все еще принадлежит 15% фирмы", – отмечает Deník N.

В прошлую пятницу Сальдо попал в санкционный список Евросоюза из-за сотрудничества с Россией, а из-за доли в отечественной компании его заметило и Министерство финансов Чехии.

"Мы над этим работаем", – сказали в чешском Минфине.