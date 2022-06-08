Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минфин Чехии заинтересовался бизнесом подсанкционного херсонского коллаборанта Сальдо

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 10:54

Министерство финансов Чехии заинтересовалось долей в чешской компании херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного оккупационными силами "председателем Херсонской военно-гражданской администрации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Deník N.

СМИ сообщают, что задачей Сальдо, занимавшего ранее должность мэра Херсона, является подготовка "референдума" о присоединении Херсонской области к России.

"В первой половине 2015 года Сальдо стал совладельцем чешской компании Agriatis, которая базируется в Невекловице, неподалеку от крупного промышленного центра Млада Болеслав, и производит, например, барабаны для медитации. Основным ее владельцем является украинец Владимир Ерохинский, длительно проживающий в Чехии. Как заявил изданию предприниматель, сейчас у него нет с Сальдо ничего общего, хотя в торговом реестре "главе" Херсона все еще принадлежит 15% фирмы", – отмечает Deník N.

В прошлую пятницу Сальдо попал в санкционный список Евросоюза из-за сотрудничества с Россией, а из-за доли в отечественной компании его заметило и Министерство финансов Чехии.

"Мы над этим работаем", – сказали в чешском Минфине.

Темы: Чехияколлаборационизм
Главное сегодня

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

фотоНардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

документСуд запретил "Оппозиционный блок"

Все новости...
Чехия
Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в деле о взрывах на складах боеприпасов - СМИ
В Чехии памятник Шевченко "защитили" мешками с песком по образцу украинских монументов
Чехия планирует выделить дополнительную военную помощь Украине
Последние новости
01:30
ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Херсонской области
00:40
Херсонщина: Россияне обстреляли село, есть раненые
23:44
Украинская сборная победила Ирландию со счетом 1:0 на старте Лиги наций УЕФА
23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага
23:24
Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
23:05
фотоНа киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели
22:49
Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО
22:40
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
22:29
"С уважением к детям". Что рассказывают украинцы о школах за границей
22:24
Экономические новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка
Все новости...