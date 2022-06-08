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В России загорелся очередной военкомат, поджигателей не нашли

"Украинская правда"Среда, 8 июня 2022, 11:55
В России загорелся очередной военкомат, поджигателей не нашли
Во Владивостоке подожгли военкомат, фото Андрея Цыганова

Деревянный военный комиссариат подожгли в российском Владивостоке двое неизвестных.

Источник: российское издание "Комсомольская правда"

Детали: По данным российских правоохранителей, 6 июня двое парней бросили бутылку с зажигательной смесью в стену дома, где находился военкомат. При этом они снимали свои действия на телефон. 

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Поджигатели скрылись, их не удалось задержать.

Напомним: Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают "коктейли Молотова". С 24 февраля по 4 мая как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты.

Неизвестные начали поджигать не только военкоматы, но и другие админздания. В частности, в селе Пушкино на юге оккупированного Крыма бросили "коктейль Молотова" в помещение местной администрации.

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А в Комсомольске-на-Амуре неизвестный мужчина поджег помещение Росгвардии, принеся внутрь канистру бензина.

Темы: Росcиявойна
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