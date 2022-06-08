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Лавров назвал проблему вывоза зерна из Украины "маленькой" и нахамил на жесткий вопрос

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 12:56
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

Источник: Лавров, которого 8 июня цитирует пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", ТГ-канал "Вы слушали маяк"

Детали: По итогам переговоров с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу Лавров заявил, что Турция, мол, сообщила, что украинская сторона готова обеспечивать проход через минные поля в Черном море или разминирование.

При этом глава МИД пытается минимизировать масштабы проблемы с вывозом зерна из Украины.

Прямая речь: "Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать".

Детали: Глава МИД страны, которая ведет полномасштабную войну против Украины, заявил также, что Россия "гарантирует безопасность подхода судов после разблокировки портов и не будет пользоваться этим в интересах спецоперации".

Это, мол, гарантии президента России.

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Также Лавров нахамил в ответ на жесткий вопрос журналиста о том, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать.

Прямая речь: "У вас все время голова болит о том где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима.

А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море".

Что предшествовало: 7 мая МИД Украины заявил, что в  настоящее время отсутствуют договоренности между Украиной, Турцией и Россией по вопросу разблокирования украинских портов. Ведомство подчеркнуло, что любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.

Напомним: Россия заминировала и заблокировала акваторию Черного моря, цинично виня в этом Украину, против которой ведет войну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что гарантиям главы РФ Владимира Путина верить нельзя – его слова пусты.

Из-за блокирования портов сейчас в Украине остается 23,5 млн тонн остатков зерновых и масличных культур, которые занимают хранилища.

Темы: Росcиявойна
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