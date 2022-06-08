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Порошенко вернулся в Украину

Мазуренко Алена Среда, 8 июня 2022, 15:55
фото: ТГ Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко, которого не выпускали за границу, вернулся на территорию Украины.

Источник: пресс-служба партии Порошенко в комментарии УП, нардеп Ирина Федина в Facebook

Детали: В пресс-службе партии "Евросолидарность" подтвердили, что Порошенко уже находится во Львове.

Федина опубликовала видео, где Порошенко за рулем Mitsubishi L200 вместе с женой Мариной и Фединой.

По словам нардепки, 12 автомобилей отправятся сначала в Киев, а затем на передовую.

Позже Порошенко сообщил, что 12 новых пикапов были отгружены из таможенного склада во время его пребывания в Роттердаме.

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Прямая речь: "Колонной из этих новеньких авто для военных мы отправляемся в Киев. Для того чтобы там их перекрасить, установить кунги, генераторы, шанцевый инструмент.

Они отправятся на фронт, где их уже ждут бригады десантно-штурмовых войск".

Детали: Он добавил, что в Англии подписал документы относительно грузовиков для ВСУ: "Надеюсь, что до 15 июня, в течение 7 дней, будут отгружены полноприводные грузовики для ВСУ. Сейчас мы ждем получения экспортной лицензии. В британском правительстве заверили, что это будет очень быстро".

Предыстория:

  • 30 мая пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
  • Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.
  • 6 июня стало известно, что пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Успел посетить Великобританию.

Темы: ПорошенкоУкраинаграница
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