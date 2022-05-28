"Не считывался QR-код": почему Порошенко не выпустили из Украины - источники

Поводом отказа в выезде пятому президенту Украины лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

Источник: собеседники УП в Государственной пограничной службе

Детали: По данным источников УП, в 21.50 27 мая в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с вышеупомянутым они не могут пересечь государственную границу.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

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Что предшествовало: 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку. "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".