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Подвал смерти в Ягодном: установили личности уже 9 российских палачей – ОГП

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 16:32
Подвал смерти в Ягодном: установили личности уже 9 российских палачей – ОГП
Люди в подвале школы в Ягодном. Фото Ольги Меняйло

Правоохранители установили личности 9 российских оккупантов, которые согнали более 300 человек в подвал школы в с. Ягодное в Черниговской области и долгое время удерживали их в нечеловеческих условиях как живой щит.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Офис генерального прокурора и Черниговская областная прокуратура совместно с СБУ, Нацполом и ДБР установили уже 9 военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к зверствам в Ягодном. Все им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством".

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Детали: Доказательства причастности к преступлениям собраны в отношении военных:

  • Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Айгарим Монгуш – рядовой 3-й минометный взвод 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Назити Монгуш – сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ,
  • Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ,
  • Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ,
  • Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Венедиктова напомнила, что в марте захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе – искали патриотические татуировки и военное белье. А в их домах во время так называемых "обысков" российские военные воровали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.

Кроме того, у селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат скрытые, то каждого 5-го мужчину казнят.

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Затем оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В самой школе захватчики обустроили свой штаб, поэтому гражданские стали их "живым щитом".

Самому маленькому пленнику россиян было 1,5 месяца, самому старшему – 93. Всего в подвале удерживали 77 детей.

Условия были нечеловеческими: теснота и духота, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария, из-за чего в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей. 

 
Список умерших в подвале и убитых оккупантами вели прямо на стене
ФОТО С FACEBOOK ВЕНЕДИКТОВОЙ

Также в это время в Ягодном российские военные убили еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала.

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Темы: УкраинавойнаОфис генпрокурора
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