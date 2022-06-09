Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: Россияне ищут слабые места в Северодонецке, провели ряд неудачных штурмов

Елена РощинаЧетверг, 9 июня 2022, 07:25
Бои продолжаются, фото Генштаба ВСУ

На 106-й день войны продолжаются бои за Северодонецк, россияне наступали на Богордичное и Долгенькое, провели безуспешные штурмы Тошковки, Ротов, Николаевки и Камышевахи, готовятся к форсированию на Южнобужском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 9 июня

Детали: На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка существенно не изменилась.

Подразделения Вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боеготовности отрабатывают задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

ВИДЕО ДНЯ

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулька.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка.

По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм.

В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского.

Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий украинских подразделений производил обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных преград. Вел воздушную разведку БПЛА.

Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

За минувшие сутки защитники Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 7 атак врага, уничтожили 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Темы: войнаДонбассСеверодонецк
Главное сегодня

Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону

Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину

Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ РФ – СМИ

Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников

Из "Азовстали" вышли 2449 защитников, все они в ОРДО – источник

Польские "Крабы" готовы к бою: Резников отчитался о полученном оружии

Все новости...
Оккупанты минируют Херсонщину боеприпасами прошлого столетия - разведка
Британская разведка заметила активизацию усилий РФ в продвижении к югу от Изюма
Генштаб ВСУ говорит, что две трети российской ОМБр стали небоеспособными после боев
20:1 по артиллерии, 40:1 по боеприпасам – СМИ описало преимущество РФ над Украиной в оружии
Последние новости
17:46
видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"
17:42
ЕК пригрозила Венгрии судом: дискриминирует иностранцев ценами на топливо
17:38
В Европе находятся 4,8 миллиона украинских беженцев – ООН
17:37
Премьер-лига Англии приостановила соглашение с российским транслятором
17:21
Шкарлет об офлайн-обучении с 1 сентября: решения будут приниматься на местах
17:14
Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
17:10
Финкомитет поддержал законопроект, который защитит участников войны от коллекторов
17:03
Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку
17:03
Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину
17:02
Четыре дня пешком из Мелитополя в Запорожье: история мужчины с ВИЧ-положительным статусом
Все новости...