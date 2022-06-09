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Требовали 2,5 млн за статус нардепа: в Киеве задержаны представители партии "Наш край"

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 июня 2022, 09:45
фото прокуратуры

В Киеве разоблачили и задержали главу одной из политических партий и руководителя ее территориального отделения при попытке завладения деньгами предпринимателя за его назначение на руководящую должность районной организации и дальнейшую поддержку в политической карьере.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "По данным следствия, глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 млн долларов США за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом, мандата народного депутата".

Детали: По данным источника УП, речь идет о политической партии "Наш край".

За эти средства предпринимателю обещали назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры.

Средства должны были передаваться подельникам согласно графику, который составил глава партии. Сумма первого транша составила 50 тыс. долларов США.

Чиновников разоблачили при получении этого "аванса".

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По месту работы задержанных проведены обыски.

Прямая речь заместителя заместителя начальника следственного управления полиции Киева Сергея Коновальчука: "При процессуальном согласовании Печерской окружной прокуратуры следователи готовят задержанным лицам уведомление о подозрении (в злоупотреблении влиянием и мошенничестве – ред.) и ходатайство в суд по избранию мер пресечения. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества".

Темы: партииКиевпрокуратура
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